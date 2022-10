Chi è Gabriella Labate, moglie di Raf? Anni, lavoro, malattia

Insieme oramai dal 1996, Raf e la moglie Gabriella Labate sono una coppia a dir poco affiatata. Scopriamo qualcosa in più di lei.

Gabriella Labate, anni e lavoro

Nata a Roma nel 1964, Gabriella Labate è una famosa showgirl e non solo. Dal matrimonio con il cantante di Battito Animale son nati due figli, la prima Bianca, classe 1996 e il secondo Samuele, classe 2000. Ha presenziato a numerosi programmi televisivi ed è anche autrice di un libro interamente dedicato alle donne.

La malattia di Labate

Qualche anno fa Gabriella è stata vittima di una malattia molto rara, con cui ancora oggi deve combattere. Ha lei stesso informato i suoi fan grazie ad un post su Instagram, raccontando il dramma che l’ha coinvolta. Dopo quasi sei anni, ormai tiene monitorata la sua condizione di salute e ha sempre la cicatrice da osservare per ricordare quanto ha subito. Oggi ci sono giorni in cui fa fatica a muoversi, ma resta lo stesso una donna sorridente e in particolare combattiva per amore del suo Raf e dei suoi ragazzi che durante la convalescenza non l’hanno mai lasciata sola un attimo. Gabriella ha imparato a vivere alla giornata e non ha problemi a parlare della sua malattia.