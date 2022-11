Chi è Gene Gnocchi, fratello di Charlie Gnocchi? Età, calcio, moglie, figli

Gene Gnocchi, nome d’arte di Eugenio Ghiozzi, non ha bisogno di presentazioni. Ricordiamo comunque che si tratta del fratello di Charlie Gnocchi. Ecco quale info in più su lui.

Gene Gnocchi età e calcio

Gene Gnocchi, classe 1955, è originario di Fidenza, in provincia di Parma. Oggi ha 67 anni. Parliamo di un factotum. Non solo è uno showman completo, ma è anche conduttore televisivo, cantante, scrittore e calciatore. Ricordiamo infatti avesse firmato in tarda età un contratto come calciatore al Parma (all’epoca squadra di serie A), anche se non è mai sceso in campo. Gene è un laureato in legge e per qualche anno ha esercitato anche la professione forense. Dopodiché sposta la sua attenzione sul mondo dello spettacolo.

Moglie e figli

Non abbiamo mai sentito scoop e paparazzate sul conto di Gene. Sappiamo che ha sposato nel 1983 la sua prima moglie Gianna, che gli ha dato tre figli Silvia, Marcello ed Ercole. Sempre lontani dai riflettori, Gnocchi e la moglie mettono la parola fine al loro matrimonio. Gene ritrova l’amore con la sua attuale compagna Federica che lo ha reso altre due volte papà di due femminucce, la prima Irene e la seconda Livia. Tutto senza mai vivere davanti le telecamere la sua vita privata.