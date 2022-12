Chi è Gigliola Cinquetti? Musica, Sanremo, Eurovision, Marito, Figli

Gigliola Cinquetti è una cantante cult degli anni 60 che ha portato a casa ben due vittorie al Festival di Sanremo. Scopriamo insieme qualcosa di più sul suo conto.

Gigliola Cinquetti, musica e Sanremo

Classe 1947, Gigliola Cinquetti è nata a Verona da famiglia benestante. Ha sempre amato la musica tanto che inizia a 9 anni a cantare e a suonare il piano, esibendosi anche nella manifestazione dell’ENAL. Tutti coloro che la ascoltano cantare pensano sia un prodigio del canto, il che la porta ad esibirsi in giro per Berona, e questo continua anche una bolta diventata adolescente. A soli 16 anni vince il Festival di Castrocaro mentre l’anno dopo nel 1964 trionfa al festival di Sanremo con la canzone Non ho l’età. Due anni dopo Gigliola torna a vincere a Sanremo, cantante il brano Dio, come ti amo in coppia con Domenico Modugno.

L’addio ai riflettori

Agli inizi degli anni 80, Gigliola Cinquetti ha detto basta ai riflettori. Si è ritirato in buon ordine diventando giornalista. Crea infatti delle collaborazioni con diverse testate, ma anche molti programmi come Linea Verde. Viene chiamata a condurre anche Donne – Viaggio nella storia delle donne italiane, uno speciale estivo su Rai International in cinque puntate. Ad oggi siamo certi che Gigliola goda di ottima salute e che pertanto il suo allontanamento dal mondo dello spettacolo non sia dipesa da alcuna malattia. Del resto nell’ultimo ventennio è tornata spesso in tv anche come co-conduttrice oltre che come ospite in numerosi trasmissioni.

La partecipazione all’Eurovision 2022

Dopo il primo Sanremo vinto, Gigliola Cinquetti vince anche l’Eurofestival. Tuttavia è tornata ad esibirsi nel 2022, in occasione dell’Eurovision Song Contest 2022, al Pala Olimpico di Torino, rican5tndo il brano della prima vittoria a Sanremo, Non ho l’età.

Marito e figli di Gigliola

Indubbiamente ciò che distingue Gigliola Cinquetti da altre sue colleghe è la totale assenza dalle riviste di gossip. La cantante ha sposato il giornalista Luciano Teodori alla fine degli anni 70 (per la precisione nel 1979). Come lei stessa ha spesso raccontata i due si erano conosciuti durante una vacanza presso l’isola di Ponza. Dopo essersi frequentati per pochissimo tempo, hanno deciso di convolare a nozze e non si sono lasciati mai più. Gigliola durante una intervista ha raccontato come prima di mettersi insieme, lei e Luciano si fossero visti solo due volte. Ma alla terza quella scintilla scattata ha permesso loro di rimanere per sempre insieme.

Il fidanzamento con Luciano durò meno di tre mesi dopodiché si unirono in matrimonio. Ormai sono quarant’anni che i due stanno insieme. E dal frutto del loro amore sono nati due figli maschi. Il primogenito, Giovanni, nato nel 1980 e il secondogenito, Costantino, nato nel 1984 (detto Costia). Gigliola Cinquetti parla dei suoi con molto orgoglio. Del primo Giovanni, sappiamo abbia conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione e in Giornalismo all’Università Sapienza di Roma ed oggi fa lo storico. Il secondo invece, Costantino, ha una laurea in Architettura. Se i loro nomi ti dicono qualcosa è perché nel 2013 hanno preso parte al reality Pechino Express nel 2013 facendosi molto amare dal pubblico.