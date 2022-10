Chi è Giovanna Astolfi, moglie di Marco Liorni? Tv, figli, età

Marco Liorni, volto noto della tv, ha sposato anni fa Giovanna Astolfi. Donna oltremodo riservata, non divulga notizie su di sè, nemmeno tramite social. Andiamo quindi a scoprire le poche info che si conoscono di lei.

Giovanna Astolfi età e figli

Dato il massimo riserbo sul suo conto, Giovanna Astolfi non compare nelle ricerche internet. Per cui è molto complicato risalire anche alla sua data di nascita. Ad occhio diciamo sia coetanea del marito, che ricordiamo è nato nel 1965. Dalla sua love story con Liorni, la Astolfi ha avuto due figlie, Emma e Viola, di cui si occupa con molta premura e attenzione come spesso ha evidenziato Marco. La relazione tra i due inizia nel 1997 e solo nel 2014 sono convolati a nozze.

Che lavoro fa Giovanna Astolfi?

Anche Giovanna come il marito è giornalista, ma al suo contrario, ha preferito stare lontana dalla televisione e dai riflettori. Risulta che sia specializzata nel mondo della medicina e della salute in generale. E’ una donna che ha sempre affiancato il suo uomo, ma di paparazzate, gossip e tv non ha mai voluto saperne nemmeno per fare carriera. Sempre garbata e sorridente, oggi non possiede nemmeno profili social dove poter sfoggiare info sul suo conto.