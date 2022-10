Chi è Giovanni Soldati, compagno di Stefania Sandrelli? Lavoro, famiglia, età

Sono ormai 40 anni che Giovanni Soldati è il compagno di Stefania Sandrelli. Sappiamo che non si sono mai sposati. Eppure il loro è vero amore. Ecco cosa si sa di lui.

Giovanni Soldati età e famiglia

Giovanni Soldati è un capitolino doc. Nasce nella capitale il 1 Giugno del 1953. È figlio d’arte. Suo padre era lo scrittore e famoso regista Mario Soldati mentre la madre era l’attrice Jucci Kellerman. Nel 1983 si unisce a Stefania Sandrelli da cui però non ha mai avuto figli. Oggi combattono insieme la malattia di Giovanni, che purtroppo gli sta togliendo anche la forza di vivere.

Il lavoro

Per quanto concerne la sua carriera, Giovanni non poteva che seguire le orme di ,amma e papà. Innanzitutto si laurea presso l’Università di Cambridge, ma subito dopo si intrufolarsi nel mondo del cinem come aiuto regista. Fa letteralmente la gavetta vicino a registi di un certo calibro, come Bernardo Bertolucci e Tinto Brass. Dopodiché diventa autonomo e passa alla regia di programmi televisivi. Realizzazione infatti fiction come Il Bello delle Donne, Mia per Sempre e Vite a Termine.

Stefania Sandrelli lo definisce l’uomo della sua vita, sebbene non abbiano mai convolato a nozze. Dopo aver avuto brutte delusioni d’amore, Giovanni le ha cambiato la vita.