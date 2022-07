Chi è Giuseppe De Filippi fratello di Maria? Moglie, età, Che lavoro fa

Di certo un cognome conosciuto che dice molto quello di Giuseppe. Quest’ultimo, infatti, è il fratello della band più nota Maria De Filippi, conduttrice di programmi Tv di successo quali: Amici, Uomini e Donne, Tu Sì que vales e C’è posta per te.

Chi è Giuseppe De Filippi

Giuseppe De Filippi, è il fratello maggiore di Maria De Filippi, è nato il 17 settembre del 1964 a Milano e ha 7 anni in più della sorella. Nonostante la differenza di età i due sono legatissimi ed è stata la stessa Maria De Filippi, in numerose interviste rilasciate alla stampa e alla TV, a svelare che, nonostante la differenza di età, i due hanno un rapporto molto speciale e che non può fare a meno della presenza rassicurante di suo fratello.

Giuseppe De Filippi e sua sorella Maria, a detta di quest’ultima, hanno due caratteri totalmente diversi ma, nonostante ciò, non possono fare a meno l’uno dell’altro. Giuseppe è anche l’amministratore delegato della “Fascino” la società di produzione televisiva di Maria De Filippi.

L’uomo è sposato da diversi anni ed è padre di due figli: Giulio e Camilla.

Carriera

Giuseppe De Filippi, oltre ad essere l’amministratore delegato della Fascino, società di produzione fondata dalla sorella, Maria De Filippi, moglie di Maurizio Costanzo, è anche un giornalista di lungo corso.

La carriera dell’uomo h preso inizio negli anni ottanta, per la precisione nel 1987, come giornalista per “L’opinionista” il quotidiano facente capo al partito liberale italiano.

Dopo qualche anno, a partire dal 1992, approda a Mediaset, e diventa uno dei conduttori più noti dell’edizione serale del TG5, tanto da esserne qualche anno dopo anche vice direttore.

La sua passione per la carta stampata però non viene meno, tanto da farlo continuare a collaborare con “Il Foglio”, per cui cura una rubrica giornaliera dal titolo “Di cosa parlare stasera a cena”.

Le argomentazioni provenivano da tutto il mondo ed erano più disparate, il suo voleva essere un occhio critico sui fatti che accadono attorno a noi. È stato anche un collaboratore del settimanale “Epoca“.

Ha curato anche diverse rubriche radiofoniche per la Rai è insegnato alla “Scuola superiore della pubblica amministrazione” la materia “Informazione e politica economica”.

La sorella Maria De Filippi

Ben più nota al pubblico, Maria De Filippi, è una delle conduttrici più apprezzati della rete ammiraglia Mediaset, Canale 5.

La conduttrice è nata a Milano il 6 dicembre del 1961, sotto il segno zodiacale del sagittario. Il suo esordio in TV avviene, come per il fratello, nel 1992 con la trasmissione “Amici” che non è assolutamente il format che conosciamo oggi.

Piuttosto era una trasmissione che amava trattare tematiche riguardanti il mondo giovanile, il programma ha vinto anche due telegatti nel 95 e nel 1996. A partire dallo stesso anno, la conduttrice, sperimenta un nuovo format dal titolo “Uomini e donne”. Il programma ad oggi dopo più di 20 anni e ancora uno dei più seguiti dal pubblico di Canale 5

Ma nel gennaio del 2000 arriva la Cconsacrazione definitiva di Maria De Filippi a Regina dei programmi TV. In quello stesso anno, va in onda per la prima volta “C’è posta per te”, un programma che, esattamente come Uomini e Donne, dopo più di vent’anni non accenna a far diminuire lo share di pubblico per ogni singola puntata.