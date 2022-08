Chi è Hoara Borselli? Età, marito, impegno politico

Chi è Hoara Borselli? La Borselli è un volto noto della televisione italiana. E’ un’ex modella, ma è anche un’attrice e un’opinionista italiana.

La carriera

L’ex modella è nata a Viareggio il 9 giugno nel 1976 sotto il segno dei Gemelli. Inizia a lavorare presto, aveva 16 anni quando prende parte a sfilate e partecipa al concorso di Miss Estate Festivalbar.

Nel 1995 fa il suo debutto come attrice nel film Per favore, strozzate la cicogna. E a seguire prenderà parte ad alcune serie tv tra cui: Un medico in famiglia, CentroVetrine e Un posto al sole.

Partecipa al talent show Ballando con le stelle e nel 2011 vieni chiamata da Ignazio La Russa a organizzare eventi. E’ stato probabilmente questo impegno che ha segnato il suo ingresso nella politica italiana. Un incarico che sembra averla coinvolta tanto da farle conquistare anche il ruolo di giornalista politica su alcuni quotidiani italiani: Il Secolo d’Italia, Il Tempo e Il Riformista.

La vita privata

E’ sposata dal 2009 con l’imprenditore Antonello Costigliola. Una storia d’amore che è arrivata per Hoara alla fine di un lungo legame sentimentale con il calciatore Walter Zenga.

La coppia Borselli-Costigliola ha due figli, Margot e Daniel. Ma a parte questo della vita privata della coppia si conosce molto poco. I due ci tengono a mantenere lontani dai riflettori aspetti più privati della loro quotidianità.

Hoara Borselli e la politica

La 46enne è conosciuta come una opinionista politica. Non ha mai negato di essere affascinata dalla politica, ma allo stesso tempo ha anche sottolineato in diverse interviste: “La politica deve farla chi sa farla”. Una passione per l’attrice che ha partecipato in veste di opinionista su argomenti di attualità e politica a programmi come: Non è l’Arena, Quarta Repubblica, Mattino Cinque.

Nonostante il suo impegno nella politica sia come giornalista sia come opinionista l’ex modella ci ha tenuto a sottolineare che non veste la casacca di alcun partito.

Eppure qualcosa deve essere cambiato con il passare del tempo. Il fascino della politica deve averla coinvolta oltre ogni previsione o forse la conduttrice ritiene di poter dare il suo contributo alla vita politica del Paese, perché è di questi giorni l’annuncio che la Borselli si candiderà nella prossima tornata politica, prevista per il 25 settembre.

Le liste, però, dovrebbero essere rese note solo dopo Ferragosto. Solo allora sarà possibile verificare se l’annuncio corrisponde a verità o se si tratta di una fake news.

La Borselli sui social

Molto attiva su Instagram, Hoara Borselli conta 204,283 follower. Ma è attiva anche su twitter dove, solo un mese fa, ha dato vita anche a scambi di vedute piuttosto accesi a causa un post nel quale ha scritto: A 15 anni in estate alcuni giorni lavoravo in un bar mentre i miei amici andavano al mare. Poche ore, dalle 12 alle 16. Finito il turno mi regalavano un gelato e se andava bene delle patatine. Si parte sempre dal basso ragazzi. Sacrificio e ‘fame’. Credo sia ciò che manca oggi”.

Le reazioni di critica e polemica provocate dal post non si sono fatte attendere…