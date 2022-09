Chi è il compagno di Fiorella Mannoia? Età, foto, vita privata, lavoro

Fiorella Mannoia è un’amatissima cantante italiana, e proprio per questo i suoi tantissimi fans sono stati più che felici di vederla convolare a nozze con quello che è stato il suo compagno per più di 15 anni. Il compagno di Fiorella Mannoia, ora marito, è infatti Carlo Di Francesco, polistrumentista e noto volto della televisione per essere stato insegnante del talent Amici di Maria De Filippi per diversi anni.

La Mannoia e Di Francesco hanno tenuto la loro storia segreta per diverso tempo, per poi rivelarsi al pubblico nel 2018 con una splendida foto sui social. La segretezza è derivata in particolar modo dal voler proteggere la loro relazioni da inutili discussioni dettate dalla loro differenza d’età: 25 anni per la precisione. Ma ora, Fiorella e Carlo, rispettivamente a 66 e a 41 anni, si sono sposati coronando definitivamente il loro amore.

Di Francesco, compagno di Fiorella Mannoia lavoro

Carlo di Francesco è abruzzese, precisamente di Avezzano, ma a 18 anni si trasferisce a Cuba per studiare musica. Da qui nasce una carriera di successo come polistrumentista che lo porta a suonare con tantissimi artisti in giro per il mondo. Tra questi i grandissimi talenti italiani Edoardo Bennato, Ornella Vanoni e Alex Britti. Ovviamente, negli ultimi anni ha accompagnato in tournée anche la sua dolce metà.