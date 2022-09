Chi è il marito della Meloni? Che lavoro fa, biografia, matrimonio

Giorgia Meloni è una delle personalità politiche attualmente più conosciute e discusse, nonché leader di Fratelli d’Italia. Oltre alla vita politica, conosciamo però anche qualche dettaglio della sua vita privata, e in particolare del marito della Meloni, Andrea Giambruno, con il quale ha anche una figlia.

Andrea Giambruno, volto di Studio Aperto e Tgcom24, è appunto un giornalista televisivo classe 1981. Originario di Milano, Andrea ha conosciuto Giorgia Meloni durante la trasmissione Quinta Colonna in un dietro le quinte, essendone allora autore, durante una serata che vedeva come ospite politica proprio la Meloni. Da quel momento i due non si sono più lasciati e nel 2016 è nata la figlia Ginevra Giambruno. Nonostante siano insieme da tempo, Giorgia e Andrea non sono mai convolati a nozze.

Giambruno, marito della Meloni carriera

Andrea, dopo il liceo scientifico, si è laureato in filosofia per poi intraprendere la carriera del giornalista in ambito televisivo. In seguito è diventato anche autore di molteplici programmi per le programmazioni di MTV e Mediaset. Tra i principali show di successo troviamo nello specifico Quinta Colonna, Mattino Cinque, Stasera Italia e Matrix. Oltre ad essere ormai un volto notoriamente conosciuto come conduttore di Studio Aperto Su Italia 1 e Tgcom24.