Chi è il marito di Bianca Berlinguer, tutto su Luigi Manconi: politica, partito, età

Luigi Manconi è il marito di Bianca Berlinguer, la coppia si è sposata dopo trent’anni di fidanzamento con la donna che è salita all’altare a ben 62 anni. L’uomo le ha dato la gioia anche di diventare mamma per l’unica volta nella sua vita di Giulia che oggi ha 25 anni. Luigi è un noto politico nato a Sassari il 21 febbraio del 1948 e noto anche con il soprannome di Simone Dessì. In carriera oltre alla politica ha lavorato anche nel mondo della sociologia ed è tutt’oggi critico musicale molto apprezzato.

Tra il maggio del 2006 e quelo del 2008 è stato Sottosegratario di Stato al Ministero della Giustizia del Governo Prodi per poi diventare Senatore della Repubblica dal marzo del 2013 a quello del 2018. Dopo i trascorsi in LC, FdV e DS è entrato nel 2007 a far parte del Partito Democratico. Laureato in scienze politiche ha studiato all’Università degli Studi di Milano ed è docente universitario.

Chi è Bianca Berlinguer?

Parliamo anche un po’ più da vicino di Bianca Berlinguer. La giornalista è nata a Roma il 9 dicembre del 1959. Figlia di Enrico Berlinguer dopo essersi diplomata al classico si è laureata in lettere all’Università di Roma La Sapienza intraprendendo il percorso da giornalista. Dopo aver lavorato con Radiocorriere Tv ha iniziato a firmare su Il Messaggero agli inizi degli anni ottanta. Piano piano è diventata fissa al TG3 conducendo il tg serale dal 1991 al 2016. Tra le altre cose ha condotto anche Primo Piano, una rubrica di approfondimento che andava in onda sempre su Rai 3.

Dal 2016 al 2023 ha diretto su Rai 3 #CartaBianca mentre dal 2023 è passata a Mediaset, per la prima storica volta, conducendo È sempre Cartabianca in onda da stasera, 5 settembre 2024 su Rete 4. Tra le altre soddisfazioni che si è tolta in carriera c’è anche quella di essere stata insignita il 9 dicembre del 2014 del titolo di Commendatore della Repubblica.