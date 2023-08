Chi è il marito di Carmen Russo, tutto su Enzo Paolo Turchi: età, ballerino, figli

Enzo Paolo Turchi è il marito di Carmen Russo dal 1987, la coppia dunque sta insieme da oltre 36 anni. Il 14 febbraio del 2013 è nata la prima figlia dei due Maria che amano tantissimo e che nessuno si aspettava di vedere visto che entrambi erano in età avanzata. A loro stanno dedicando ormai da dieci anni tantissimo amore, affetto e voglia di regalare soddisfazioni e grandissime gioie.

Enzo Paolo è nato a Napoli il 19 luglio del 1949 ed è come la moglie ballerino e personaggio televisivo. Cresciuto nei Quartieri Spagnoli si diplomò giovanissimo alla Scuola del Teatro San Carlo in danza classica. Si è così esibito in vari teatri in giro per il paese come per esempio la Fenice di Venezia e il Comunale di Bologna. Fu tra i pionieri delle scuole di danza moderna creando nel 1971 la prima storica in Italia. Passò poi alla televisione.

Enzo Paolo Turchi, chi è il marito di Carmen Russo?

Enzo Paolo Turchi è diventato famoso non solo per essere il marito di Carmen Russo ma per una carriera che gli ha regalato grandissime soddisfazioni. Già negli anni settanta era approdato in televisione ballando il Tuca Tuca con l’indimenticabile Raffaella Carrà. Ha lavorato anche in tanti altri paesi come Grecia, Germania, Argentina e Olanda ottenendo nel 1978 il Rosa D’oro di Montreux. Conobbe Carme nel 1983 durante la trasmissione Drive In di Canale 5. Ha partecipato a tante trasmissioni famose come Canzonissima, Grand Hotel, Patatrca, Sanremo e molte altre ancora.

Nel 2005 ha partecipato alla terza edizione del reality show L’Isola dei Famosi ritirandosi per un problema fisico. Molte volte è apparso in tv con la moglie, dimostrando grande amore per lei, un affetto che andava ben al di là di ogni luogo comune e che ne dimostrava la grandissima caratura morale. Oggi Enzo è un professionista serio ma soprattutto un marito e un papà felice.