Chi è il marito di Elena Ghisolfi? Instagram, matrimonio, co founder

Maria Elena Ghisolfi e Pietro Righetto: fondatori del brand Sàpopa

Chi sono i due co founder

Maria Elena Ghisolfi e Pietro Righetto hanno fondato insieme Sàpopa, il primo pop-up store italiano legato all’Actiwear, inserendolo nel contesto della Rinascente di Milano. Ad appoggiarli, troviamo il fondo di investimenti della holding Aliante Partners che detiene il 60% del brand.

I due non sono certo dei neofiti dell’imprenditoria.

Elena Ghisolfi, si è laureata alla Iulm di Milano in pubbliche relazione. Dopodiché ha iniziato a lavora nell’ambiente del fashion marketing, lavorando poi come Sales Coordinetor per For all mankind e Goldschmied.

Pietro Righetto ha invece conseguito la laurea in Business Administration e il master in Audit Management a Milano. A svolto diversi lavori in campo finanziario, lavorando proprio con Aliante Partners, che lo sosterrà poi nel suo progetto Sàpopa. Si trasferisce poi negli USA occupandosi di trading alla Lulemon. È di ritorno da New York che avviene l’incontro con la sua futura partner, dal quale riesce a tirare fuori il meglio delle esperienze di entrambi,Il progetto ha il comune intento di rendere fashion un prodotto prettamente sportivo. Nascerà così nel 2016 Sàpopa che in sanscrito significa “approccio quotidiano che segue l’istinto”.

Appassionato di sport di ogni genere (dal triathlon alla bike), Righetto è indubbiamente la componente sportiva della coppia. È proprio lui a vedere nell’Activewear un settore su cui puntare, in piena espansione, ma anche ricco di competitors. La sua intuizione sarà quella di voler legare i prodotti tecnici, tipici dell’abbigliamento sportivi , al design unico della moda made in Italy di cui la Ghisolfi è grande esperta.

Per quest’ultima componente, ma non per importanza, si sono infatti affidati a nomi di tutto rispetto nel contesto italiano come Gigi Vezzola, stimato designer ed esperto di moda e Maria Teresa Castelli che ha una consolidata esperienza in ambito tecnico.

Sostanza, praticità ed eleganza, uniti a prodotti tecnici e tessuti naturali: ecco al chiave del loro successo. Grazie alle loro conoscenze, hanno reso Sàpopa un brand di rilevanza internazionale distribuito in negozi esclusivi in diversi paese di tutto il mondo.

Vita Privata e Instagram

A Pietro Righetto sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui spicca su tutte Demie Moore. Sembra infatti che i due si siano conosciuti durante il soggiorno del ragazzo negli USA. Dopo vacanze da sogno e week-end incredibili i due hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. Non si sa chi dei due abbia effettivamente preso la decisione di troncare definitivamente, sappiamo soltanto che anche la differenza di età ha avuto il suo peso.

Del passato di Elena Ghisolfi non ci è dato sapere molto.

Dopo l’avvio di Sàpopa, entrambi si sono rivelati essere molto più riservati riguardo alla loro vita privata. Voci non confermate, li darebbero fidanzati insieme da tempo, ma mai nulla è stato ufficializzato, probabilmente, per non distrarre l’attenzione dal loro business.

Visto che ora Sàpopa va a gonfie vele, c’è aspettarsi una rivelazione da un momento all’altro e perché no, magari anche un bel matrimonio.