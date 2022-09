Chi è il marito di Elena Sofia Ricci? Vita privata, figli, divorzio, lavoro, età

Nella puntata del 25 settembre di Domenica In è stata ospitata Elena Sofia Ricci che ha concesso una lunga intervista a Francesca Fialdini, parlando anche del suo rapporto col marito e del matrimonio che dura ormai da 20 anni. Ma chi è il marito di Elena Sofia Ricci?

Vita privata e figlia

Il compagno dell’attrice toscana è Stefano Mainetti, nome conosciuto soprattutto agli appassionati di musica più che al grande pubblico. Mainetti è, infatti, un apprezzato musicista. Lui ed Elena Sofia Ricci si sono sposati nel 2003 e dalla loro relazione è nata Maira Mainetti, secondogenita dell’attrice. Elena Sofia aveva già avuto una figlia da una relazione con Pino Quartullo ed aveva anche un altro matrimonio alle spalle. La Ricci era, infatti, stata sposata con lo scrittore Luca Damiani dal quale ha poi divorziato. Tra i motivi della separazione emersi successivamente ci sarebbero alcune relazioni extraconiugali dell’uomo, poi sposatosi con un’altra attrice, Nancy Brilli.

Torniamo all’attuale compagno di Elena Sofia Ricci. Stefano è nato a Roma l’8 agosto 1957, sotto il segno zodiacale del Leone. Ha sempre improntato la sua vita alla musica frequentando da giovane il Conservatorio di Santa Cecilia dove si è diplomato in composizione. Proprio del Conservatorio capitolino diventerà poi docente in Composizione per Musica Applicata alle Immagini. Inoltre ha studiato direzione d’orchestra con Ennio Nicotra e Stefano Croci. In quegli anni si è anche iscritto all’Università laureandosi in Scienze Politiche.

Mainetti è un musicista molto apprezzato soprattutto nel panorama teatrale e vanta collaborazioni importanti anche in progetti di sinfonica, con nomi del calibro di Placido Domingo ed Andrea Bocelli. Ha partecipato inoltre alla Carta aristica 18-XXI, un sodalizio di artisti di tutto il mondo che si è unito per promuovere il teatro internazionale.

L’unione tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti, però, non è solo affettiva, ma anche di natura professionale. Sabato 24 settembre sono stati impegnati insieme a Gerano, a pochi chilometri da Roma, in uno spettacolo incentrato sul percorso e le difficoltà dei genitori prima della nascita di un figlio. Elena Sofia Ricci ha recitato accompagnata proprio dalle musiche del marito.

I riconoscimenti

Mainetti, fondatore dell’Associazione Compositori Musica per Film, ha scritto nella sua carriera musiche per diversi programmi televisivi, film e spettacoli teatrali. Per un lungo periodo di tempo, negli anni Novanta ha lavorato negli Stati Uniti d’America. In Italia ha composto la colonna sonora della serie tv Orgoglio, grazie alla quale nel 2005 si aggiudicò il premio come miglior tema al Ravello Festival. Ha composto anche le musiche per The Word of Promise, opera statunitense ispirata alla Bibbia. Mainetti ha avuto anche la soddisfazione di dirigere a Londra nel 2010 la Royal Philarmonic Orchestra a Westminster Cathedral durante la prima di Alma Mater.

Ha scritto anche diversi libri sulla musica e nel 2017 ha presentato a Roma il progetto Rendering Regolution per unire diverse arti e creare uno spazio condiviso. A lui Elena Sofia Ricci dà il merito di averle restituito grande serenità dopo un periodo turbolento, successivo al divorzio dal precedente marito. In un’intervista indicò anche la sua (ex) amica Nancy Brilli come una delle amanti dell’ex compagno.