Figlia della regina Bavmorda, Sorsha è interpretata da Joanne Whalley, che ha vestito i suoi panni sia nel film originale del 1988 che nella serie tv del 2022, uscita su Disney+ il 30 novembre. Il suo personaggio è uno dei più amati e apprezzati per la sua forza e il suo coraggio, oltre che all’abilità magistrale di utilizzare la spada. Perchè è proprio di spade e stregoneria che si parla, oltre che di rituali e mitologia. Questa nuova serie, diretta da Ron Howard vuole essere il sequel del film degli anni ’80, con molti membri del cast della pellicola originale. Joanne Whalley è una di quelli, proviamo a conoscerla meglio.

Biografia e carriera di Joanne Whalley

Nata a Saldford nel 1964, Joanne Whalley è una nota attrice degli anni ’80, che ha recitato nel film di successo Willow, uscito nel 1988. Entra a far parte del mondo del cinema e teatro sin da piccola, quando aveva solo 10 anni. Da giovanissima ha infatti ottenuto un ruolo nella serie Coronation Street ed è apparsa in un film sulla storia dell’album The Wall dei Pink Floyd. Tra gli altri film in cui ha recitato ricordiamo poi Prova schiacciante del 1991 e Scandal, il caso profumo, una pellicola del 1989. Johanne è stata anche parte del cast de Il verdetto della paura (1994) e The Guilty, il colpevole (2000).

Vita privata

L’attrice è stata sposata con Val Kilmer, star di Top Gun. Con l’uomo il matrimonio è durato solo fino al 1996 e ha avuto con lui due figli, Jack e Mercedes. Inizialmente, l’attrice cambiò anche il nome, aggiungendo quello dell’ex marito, ma dopo il divorzio è tornata a farsi chiamare con il suo nome di battesimo. Non si sa se nel corso degli anni Joanne abbia avuto un nuovo fidanzato, poichè la donna è sempre rimasta lontana dai riflettori per quanto riguarda le sue informazioni personali.