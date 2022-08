Chi è la fidanzata di Clementino? Età, carriera, vita privata

Chi è la fidanzata di Clementino? La fidanzata del rapper originario di Avellino, Clementino, si chiama Martina Difonte ha 26 anni ed è originaria di Lucera.

La vita privata di Martina Difonte

Martina è nata il 13 maggio del 1996 sotto il segno del Toro. Da quando era molto piccola ha dimostrato un grande interesse per il canto e la danza. Ha cantato nel coro della parrocchia sin da quando aveva soli 7 anni, ma ha anche studiato danza classica, flamenco, hip hop, tango e danza contemporanea.

Ha preso il diploma da ragioniera e poi la laurea in Lettere e Filosofia – Arti e scienze dello spettacolo.

La carriera

La carriera di Martina Difonte inizia presto quando era poco più che una ragazzina ha lasciato la Puglia per cercare il successo nella Capitale.

E’ stata premiata come Nuova Immagine della Musica al concorso “Mia Martini”, ma è stata anche protagonista di un musical. Il 3 febbraio del 2016 è approdata a Sanremo dove ha presentato un singolo inedito: “Di te”. Si tratta di un brano scritto per lei da Mario Rosini. Una esibizione che incontrerà grandi consensi.

Nonostante il suo primo amore sia la musica, Martina ha grande interesse anche per il cinema e il teatro. Si è trasferita presto a Roma dove ha recitato in teatro: Fiori d’arancio, Donne, Multitud e Il Berretto a Sonagli. Ha recitato anche a cinema e tra i film per il grande schermo ai quali ha preso parte c’è: La grande guerra del Salento, Tommaso, D’Improvviso, Via le mani dagli occhi e Ad un passo dalla vita. Tra i suoi obiettivi c’è quello di sfondare nl mondo del cinema americano.

L’amore tra la cantante e il rapper

La cantante e il rapper Clementino si sono conosciuti nel 2021. A raccontare del loro primo incontro è stato proprio Clementino in varie interviste. “Eravamo a San Vito Lo Capo, al festival del cinema. Ero in diretta con Wad per questo programma. A un certo punto, tra una domanda e l’altra, conosco Martina”.

L’amore tra loro sembra travolgente tanto che hanno ufficializzato la loro storia su Instagram dove postano video e foto mentre si scambiano tenere effusioni. Il coinvolgimento tra i due è tanto che Clementino ha detto di iniziare a pensare una famiglia e ai figli. Vuole mettere su famiglia il rapper, insomma, e chissà se Martina la pensa allo stesso modo.

L’ultimo singolo di Martina: “Luna Piena”

L’ultimo singolo di Martina Difonte si intitola “Luna Piena”. E’ una canzone estiva, lanciata proprio agli inizi di questa estate 2022. Una canzone con la quale Martina ha voluto ringraziare i suoi genitori e tutti coloro che hanno creduto in lei e l’hanno sostenuta in questi anni di sacrifici. Nonostante sia giovanissima, Martina ha infatti solo 26 anni, si esibisce da quando ne aveva 16 di anni.

Luna Piena vuole lanciare un messaggio di speranza e di positività. “Un racconto autobiografico” dice Martina parlando del suo singolo nel quale “mette a nudo le mie fragilità, la mia carriera e i miei sacrifici. Sono fiera di poter raccontare una piccola parte di me”