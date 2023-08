Chi è la moglie di Pietro Mennea, tutto su Manuela Oliveri: età, figli

La moglie di Pietro Mennea si chiama Manuela Oliveri che sposò l’atleta nel 1996 per rimanere con lui fino alla morte avvenuta nel 2013. La donna ha parlato sempre del loro intenso amore e di un rapporto che andava oltre a quello della coppia. In un’intervista ad AGI Agenzia Italia specificò: “Questi dieci anni sono volati, Pietro è entrato nel cuore delle persone e me ne accorgo quando dicono che sono già dieci anni. Pietro andava nelle scuole a incontrare i ragazzi. Per lui le parole ‘mai’ e ‘impossibile’ non esistevano perché bisognava sempre crederci”.

Mennea scomparve il 21 marzo del 2013 appena tre mesi prima del suo sessantunesimo compleanno. Era ricoverato in una clinica di Roma da tempo a causa di un tumore al pancreas che ce l’ha portato via troppo presto. Oltre a essere un grande atleta fu anche studioso con ben quattro lauree di cui una in giurisprudenza. Si tratta sicuramente di uno dei personaggi che hanno segnato la storia del novecento italiano.

Manuela Oliveri, chi è la moglie di Pietro Mennea?

Pietro Mennea amava molto la moglie Manuela Oliveri che aveva sposato quando aveva già 44 anni e dunque non era più in giovanotto. La donna sul matrimonio racconta ad Agi: “Lo abbiamo organizzato in un mese, alla faccia dei preparativi, nel giorno del suo compleanno e cioè il 28 giugno nella parrocchia dell’Aventino”.

E continua a raccontare specificando: “Spesso mi dava dei documenti di diritto da leggere, testi per i suoi libri, io correggevo qualcosa ma lui non voleva. Quando ho iniziato a non fargli più delle modifiche mi diceva che non lo avevo letto bene. Nei giorni nei quali si assentava mi chiamava anche 20-30 volte“.

Non sappiamo molto sulla donna che non ha mai fatto parte del mondo dei vip ma è conosciuta per essere la moglie di un grande atleta.