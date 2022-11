L’elegantissima Lia Williams è parte del cast di The Crown, una delle serie Netflix che ha riscosso maggior successo negli ultimi anni. Oggi il regista Peter Morgan si sta preparando per la sesta stagione e ha annunciato che rappresenterà l’ufficiale conclusione della serie. Attiva nel campo del teatro e del cinema, la raffinatissima attrice Lia Williams ha vestito i oanni di Wallis Simpson, duchessa di Windsor scomparsa nel 1986. Vediamo nel dettaglio chi è questa magnifica interprete, la sua biografia e la sua vita privata.

Biografia e carriera di Lia Williams

Nata nel 1964, Lia Williams è conosciuta principalmente per aver interpretato Clitemnestra nell’opera Orestea. Per il suo talento è stata anche candidata al Premio Laurence Olivier come migliore attrice. Nel 1996 si è spostata dall’Inghilterra a Broadway per produrre la pellicola Skylight, creazione del regista David Hare.

Tra i suoi film più importanti citiamo Il ritorno a casa (2001), Oleanna (1993), Come vi piace (2005), Maria Stuarda (2016), Un tram che si chiama Desiderio (2013) e La notte dell’iguana (2019).

Come produttrice, la bellissima Lia Williams ha anche curato molti cortometraggi, uno dei quali è Stronger, un film che ha vinto il premio BAFTA dopo essere stato eletto il cortometraggio migliore dell’anno.

Vita privata, matrimonio e marito

Sono molti i fan che si chiedono se Lia Williams sia sposata con qualcuno. Sappiamo che il marito dell’attrice si chiama Guy Hibbert e che i due si frequentano da moltissimi anni. La loro vita coniugale procede a gonfie vele e non hanno avuto figli. Il marito della donna è originario di Oxford e la coppia ha quattordici anni di differenza di età. Il consorte non è estraneo al mondo del cinema, anzi, è un famoso produttore e sceneggiatore che si è occupato di film importanti come Five Minutes of Heaven, Eye in The Sky e la pellicola The Russian Bride.