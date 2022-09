Chi è Luca Marini, fratello di Valentino Rossi? Età, fidanzata

Se leggete il nome Luca Marini, a quale famosissimo pilota di Moto GP lo colleghereste? I più esperti sapranno già la risposta (non così scontata). Per tutti gli altri lo diciamo subito: si tratta del fratello di Valentino Rossi. In questo articolo cerchiamo di saperne un po’ di più su questo centauro.

Luca Marini, fratellastro del campione di moto GP

Come il più celebre fratello, anche Luca Marini è nato ad Urbino, in provincia di Pesaro-Urbino. La sua data di nascita è 10 agosto 1997, ha quindi 25 anni. Ma se di cognome fa Marini, come è che il fratello del “Dottore”?

La risposta è semplice. Entrambi, Luca e Vale, sono figli di Stefania Palma, ma non dello stesso padre. Luca è figlio di Massimo Marini. Come Valentino, tuttavia, è cresciuto nella cittadina di Tavullia e come il fratello, fin dai 4 anni ha iniziato ad avvicinarsi al mondo delle moto: una vera e propria passione di famiglia. Attualmente corre nel MotoGp, anche se non è tra i piloti con lo stipendio più alto: comunque 300mila euro all’anno sono un bel prendere. Nella vita privata Luca è fidanzato con Marta Vincenzi, 25enne imprenditrice e influencer che ha una pagina web molto seguita legata alla bellezza e alla cura del corpo.