Chi è Luciano Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli? Ballando con le stelle, età, curiosità

Luciano Biagiarelli è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli e prossimo protagonista del talent Ballando con le Stelle. Ecco cosa si sa sul suo conto. Andiamo a vedere anche qualcosa in più circa la sua storia con la Lucarelli e alle polemiche che si sono scatenate per la partecipazione al talent di Milly Carlucci.

Luciano Biagiarelli, età, curiosità e lavoro

Luciano è nato nel 1990 a Cremona ma cresce a Senigallia. Di professione fa lo chef, ama viaggiare e preparare ricette etniche. Non ha finito gli studi, nonostante fosse pronta la tesi di laurea in storia (precisamente scritta sulla riforma protestante). È molto attivo sui social dove condivide video ed immagini di cucina e di posti che visita. Ama molto anche la musica e spesso prende parte come critico e giudice nei programmi televisivi (si pensi a Cortesie per gli ospiti B&B)

Ballando con le stelle

Negli ultimi periodi ha fatto molto discutere la sua partecipazione al programma Ballando con le Stelle, dal momento che è il fidanzato di una dei giudici Selvaggia Lucarelli. In molti hanno subito inneggiato al favoritismo, anche perché la loro relazione va a gonfie vele già da un po’. I due ormai sono una coppia fissa, nonostante i 16 anni di differenza che li dividono.