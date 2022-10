Chi è Luciano Cannito, compagno di Rossella Brescia? Figli, età, teatro

Luciano Cannito, attuale compagno di Rossella Brescia, è ballerino e coreografo. Per quanto abbia calcato i migliori palchi, è un uomo molto riservato e lontano dal gossip. Scopriamo insieme qualche cosa in più sul suo conto.

Luciano Cannito età e danza

Luciano Cannito, all’anagrafe Luciano Mattia, comoie gli anni in data 29 marzo del 1962. È originario della provincia di Frosinone, per la precisione Isola del Liri. Ha amato la danza sin da quando era ragazzo, ha sempre lavorato come ballerino e si è fatto un nome nel mondo dello spettacolo. Ha trasformato la sua passione in lavoro e sempre grazie alla danza ha conosciuto la sua attuale compagna Rossella. Dopo aver fatto la gavetta nei paesi migliori del mondo è tornato in Italia diventando uno dei coreografi più famosi, bravi e importanti d’Italia. Luciano Cannito oggi ha una fama su scala internazionale.

Ex moglie e figli

Luciano Cannito aveva avuto già una relazione prima della Brescia. Era sposato e dalla loro relazione ha avuto una figlia, Lara, che oggi è una ventenne. Con Rossella purtroppo i figli non sono arrivati anche se la coppia ci ha provato per anni. Nonostante questo si amano come il primo giorno e formano una bellissima famiglia.