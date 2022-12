Lucien Laviscount è uno degli attori del cast di Emily in Paris, la serie Netflix che sta per dare alla luce anche la terza stagione. Qui interpreta Alfie, il rubacuori che conquista Emily al posto dello chef Gabriel. Nella seconda stagione, infatti, c’è un nuovo interesse per la bellissima protagonista interpretata da Lily Collins, che si interessa a lui invece che a Lucas Bravo, che veste i panni dello chef. Emily incontra Alfie in un corso di francese e tra i due scatta subito la scintilla. Ecco chi è Lucien Laviscount, attore di Emily in Paris?

Biografia e carriera di Lucien Laviscount

Nato nel 1992, Lucien Laviscount è un attore nato in Inghilterra, a Burnley. L’attore è vissuto nel Lancashire e si è formato presso la Ribblesdale High School dove ha vinto diversi premi e borse di studio. Lucien è stato ingaggiato per diversi film tra cui The Bye Bye Man, Your Christmas or Mine?, Trust e diverse serie tv come Life Bites, Coronation Street e Shameless, una serie tv del 2011. Tra le altre serie ha recitato anche in Delitti in Paradiso, Episodes, Scream Queens e Supernatural. Nel 2017 è andata in onda anche una sitcom di 20 episodi intitolata Snatch ed infine, il 2020 lo ha visto apparire nei 10 episodi di Katy Keene.

Vita privata

Non si hanno informazioni sulla vita privata di Lucien Laviscount. Purtroppo l’attore è rimasto molto riservato e non sappiamo se oggi il bellissimo Alfie di Emily in Paris sia single o fidanzato. L’attore, non ha mai pubblicato foto su Instagram insieme ad una ragazza e quindi nemmeno i fan sanno se abbia oggi una relazione con qualcuno. Le news comunque arriveranno, soprattutto perchè questo professionista sta diventando molto famoso nel mondo del cinema e dello spettacolo. Non perdetevi la terza stagione di Emily in Paris per scoprire tutte le novità.