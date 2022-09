Di Vladimir Putin oggi si parla spesso per le sue scelte politiche a dir poco opinabili. Ma qualche anno fa è stato anche protagonista del gossip per la fine del suo matrimonio con Lyudmila Putina (all’anagrafe prima del matrimonio Aleksandrovna Skrebneva).

Lyudmila Putina, la vita

Lyudmila Putina nasce il 6 Gennaio del 1958 in quella che un tempo era l’ex Unione Sovietica. Studia lingua spagnola all’università, il che le permette di trovare lavoro come assistente di volo presso la compagnia Aeroflot. Nel 1983 convola a nozze con Vladimir Putin, a cui resta legata fino al 2014, quando ufficialmente dichiara la fine della loro storia. I due divorziano bonariamente, senza rancore.

Ad oggi mantiene un tenore di vita piuttosto discreto e riservato, dopo essersi trasferita in Francia per seconde nozze. Il gossip ha provato spesso a pizzicarla, diffondendo anche bizzarre voci sul suo conto (come ad esempio che vivesse in un convento), ma nessuna ha trovato fondamento.

Figli e nuovo compagno di Putina

Il matrimonio con il premier russo regala a Lyudmila due splendide figlie, la primogenita Maria nata nel 1985 ed Ekaterina nata un anno dopo. Dopo il divorzio con Vladimir Putin, l’ex first lady russa inizia una nuova relazione, con il businessman Artur Ocheretny. I due sono convolati a nozze nel 2015 e si sono ritirati a vita privata in una stupenda tenuta francese dell’imprenditore.