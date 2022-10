Chi è Marcello Brocherel, ex marito di Angela dei Ricchi e Poveri? Tradimento, età, lavoro

Chi ha vissuto gli anni 70-80 ricorderà che Marcello Brocherel è stato sposato con Angela Brambati dei Ricchi e Poveri. I due si lasciarono nel migliore dei modi, ma andiamo con ordine e capiamo qualcosa di più sul suo conto.

Marcello Brocherel lavoro e tradimento

Marcello Brocherel è stato sposato per qualche anno con Angela Brambati, ex componente dei Ricchi e Poveri. I due si conoscono poco dopo la fine della relazione di lei con il suoi collega, componente del gruppo, Angelo Sotgiu. Lui non ha mai fatto parte integrante del mondo dello spettacolo. Possiede e gestisce un albergo ad Aosta e veniva già da un precedente matrimonio quando conosce Angela. La passione scatta subito tra i due, e secondo voci di corridoio pare che la loro relazione cominci proprio quando lui è ancora sposato.

Per quanto concerne il divorzio tra i due, è Marcello a provocarlo. Intraprende infatti una storia clandestina con la collega e amica della moglie, componente del gruppo Ricchi e Poveri, ovvero Marina. Non appena colti in flagrante, Angela non fa altro che lasciare il marito e costringere Marina a lasciare il gruppo famoso in cui cantavano.

Il figlio di Marcello e Angela

Ad ogni modo, dal loro amore viene alla luce un figlio, nel 1976. Il suo nome è Luca ed oggi ha circa 44 anni.