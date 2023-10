Chi è Marianna Aprile: marito, compagno, orientamento politico, figli

Marianna Aprile è una nota giornalista nata a Bari il 3 maggio del 1976 e in questo momento è caposervizio del settimanale Oggi. Alle spalle ha una carriera incredibile che rende fiero suo padre Pino Aprile. Da giovane dopo la maturità classica si è laureata con lode in antropologia all’Università La Sapienza di Roma nel 2000 e ha iniziato quell’anno a scrivere per Novella 2000. Nel 2008 è passata proprio a Oggi dove ha iniziato come notista politica.

L’abbiamo vista anche come conduttrice radiofonica. Infatti durante l’estate del 2014 ha condotto il programma Millennium su Rai Radio 3. Nel 2016 invece è diventata ospite ricorrente del programma politico di La7, Otto e Mezzo. Nel 2021 è stata ospite di In Onda sempre sulla rete di Cairo. Su Rai Radio 1 poi ha condotto con Luca Bottura il programma Forrest, parlò di essere stata “tacciata come comunista ideologica”. Dall’agosto del 2022 conduce con Luca Telese sempre sul sette la versione estiva di In Onda sostituendo ad agosto David Parenzo e Concita De Gregorio. Ha pubblicato anche due libri e cioè Il grande inganno: first lady, nemiche perfette ed eroine silenti così la politica nasconde le donne del 2019 per Piemme. Nel 2021 per La Nave di Teseo è uscito invece In Balia.

Chi è Marianna Aprile: il marito e i figli

Marianna Aprile è una donna davvero molto riservata e per questo non sappiamo moltissimo della sua vita privata. Pare però che sarebbe sposata da tempo anche se non sappiamo il nome del marito e se ha dei figli. Sui social network è presente ma non posta praticamente mai cose legate alla sua vita personale. Cresciuta a Bari durante le superiori si trasferisce a Roma con i genitori dove rimane.

Si tratta di una grande professionista, una donna molto preparata e seria che ha sempre dimostrato di sapere quel dire e quando doverlo dire.