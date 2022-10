Chi è Matteo Berrettini, fidanzato di Paola di Benedetto? Tennis, età, modello, fidanzata

La coppia ha passato una notte di passione a Torino, sotto gli occhi dei paparazzi che hanno finalmente confermato il flirt tra il tennista Matteo Berrettini e la showgirl Paola Di Benedetto, la quale ha da poco concluso una frequentazione con il cantante Rkomi. Ma chi è Matteo Berrettini e quali sono i segreti della sua vita privata?

Biografia

Classe 1996, Matteo Berrettini è uno dei tennisti italiani più famosi degli ultimi anni. Nel 2021 è salito sul podio in finale a Wimbledon, mentre qualche anno prima, nel 2019 è arrivato in semifinale agli US Open. Durante la sua carriera è stato considerato come il sesto migliore tennista a livello mondiale. Matteo nasce a Roma da Luca Berrettini e Claudia Bigo, i quali hanno anche un altro figlio di nome Jacopo, anch’egli tennista. La passione per il tennis ha coinvolto la famiglia, che ha sempre incoraggiato i figli a praticare sport tra cui la pallacanestro e il judo. Nel 2011, ancora adolescente, Matteo Berrettini si trasferisce alla Società polisportiva Circolo Canottieri di Aniene, dove si specializza con il maestro Vincenzo Santopadre. Matteo approda al professionismo ancora giovanissimo, nel 2013, quando inizia a vincere diversi match in giro per il mondo superando anche il campione mondiale Jan Mertl al Roma Open. Il 2021 è il suo anno fortunato, il campione vince al Queen’s e si colloca in semifinale a Wimbledon, mentre nel 2022 raggiunge la semifinale agli Australian Open.

Un nuovo amore per Berrettini

Dopo aver concluso una lunga relazione con la sportiva Ajla Tomljanovic e dopo aver frequentato la modella Meredith Mickelson, il tennista romano è stato immortalato mentre si trovava a Torino con la bellissima conduttrice radiofonica Paola Di Benedetto. Il tennista e la ragazza avrebbero trascorso una notte insieme dopo essersi conosciuti sui social dopo che lei ha terminato una relazione con il nuovo giudice di X-Factor Rkomi. La coppia veniva spesso fotografata assieme ad un altro duo famosissimo, Chiara Ferragni e Fedez. Secondo alcune indiscrezioni sfuggite all’esperta di gossip Deianira Marzano, Paola Di Benedetto avrebbe ricevuto un grande mazzo di fiori anonimo mentre si trovava in radio. Da quel giorno la modella ha iniziato a frequentare l’atleta, oggi suo fidanzato ufficiale secondo The Pipol Gossip.

Vita privata di Matteo

Oltre alla brillante carriera nel mondo dello sport, Matteo Berrettini vanta un grande successo anche in amore. Il ragazzo è stato fidanzato dal 2019 con la Tomljanovic, tennista 28enne con la quale è rimasto unito a lungo anche per via del lavoro in comune. Prima di conoscere Alja, il tennista è stato anche con Lavinia Lancillotti, altra tennista e collega di Matteo. Oggi Berrettini è considerato come un vero sex symbol, tanto che è stato ospite sul palco dell’Ariston di Sanremo dove ha conquistato i cuori e gli occhi di tutte le italiane. Il tennista gode anche di un vasto successo sui social, in particolare su Instagram, dove condivide numerose foto della sua passione più grande, lo sport. Di recente, Matteo ha confessato di aver sognato sin da piccolo di giocare contro Federer e rivela di essere molto appassionato di cucina, tanto da essere stato ospite d’onore a Masterchef nell’edizione 11.