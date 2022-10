Chi è Mauro Floriani, marito di Alessandra Mussolini? Politica, età, ex moglie

La nipote di Benito Mussolini, Alessandra, ha sposato alla fine degli anni 80 il suo attuale marito Mauro Floriani. Quasi sempre ben lontano dai pettegolezzi, qualche anno fa è stato coinvolto in uno scandalo. Scopriamo insieme quale.

Mauro Floriani, politica ed età

Chiariamo dal principio che Mauro Floriani si è sempre tenuto a distanza dalla vita politica, che invece interessa Alessandra. Ha una carriera d’oro, cominciata nelle forze dell’ordine e poi proseguita in Trenitalia, dove attualmente è Manager. Nasce nel 1961, studia e si laurea, e sposa la sua storica fidanzata. Purtroppo commette un errore difficile da perdonare: resta coinvolto nello scandalo delle baby squillo. Pare infatti che Floriani abbia frequentato delle escort minorenni tra i 15 e i 16 anni. Il suo coinvolgimento nello scandalo gli è costato un anno di reclusione e 1800 euro di ammenda. Come avrà reagito la moglie dinanzi ad una simile mancanza di rispetto?

Ex moglie e Figli

Nonostante la gravità delle sue azioni, Alessandra ha deciso di rimanere accanto a suo marito, per cui ancora oggi il loro matrimonio prosegue. Sebbene abbia dichiarato in qualche intervista che non si dimenticano certe cose, ha deciso di andare avanti. Sarà stato forse per amore dei figli? I due sono infatti genitori di tre splendidi ragazzi Caterina, Clarissa e Romano.