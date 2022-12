Conosciuto per aver recitato in The Social Network di David Fincher, Max Minghella è uno degli attori più apprezzati del momento anche grazie alla sua partecipazione in The Handmaid’s Tale. La serie è una denuncia sociale che rispolvera il tema dei diritti civili delle donne. Infatti, la storia tratta dall’omonimo libro di Margaret Atwood, narra di un futuro distopico in cui le donne che possono avere figli sono costrette a partorire per le donne infertili. In questa serie, Max Minghella interpreta Nick Blaine, amante della protagonista June, il quale è anche padre di Holly, secondogenita della donna. Scopriamo chi è questo fantastico attore, che ha anche un padre parecchio noto nel mondo del cinema.

Biografia e carriera di Max Minghella

Max è nato in un quartiere londinese vicino a Camden Town nel settembre 1985. Il padre è Anthony Minghella, regista di Ritorno a Cold Mountain morto nel 2008. La madre è invece una coreografa di origini cinesi. Si forma alla Columbia University e durante l’estate lavora per mantenersi gli studi. Dopo il diploma, data la sua incredibile passione per la recitazione, si iscrive a teatro ed entra a far parte della compagnia del National Youth Theatre.

Tra i film più famosi in cui ha partecipato citiamo Parole d’amore (2005), Art School Confidential – I segreti della scuola d’arte (2006), Star System – Se non ci sei non esisti (2008) e Brevi interviste con uomini schifosi dello scrittore David Foster Wallace.

Vita privata

La sua prima relazione è stata con la bellissima attrice Kate Mara, conosciuta per il ruolo di Hayden nella serie American Horror Story. I due sono stati sentimentalmente impegnati dal 2010 al 2014 fino alla loro definitiva separazione per cause sconosciute. Oggi, Max Minghella è fidanzato con Elle Fanning, con la quale è legato dal 2018. L’attrice ha recitato in moltissimi film, tra cui Il curioso caso di Benjamin Button.