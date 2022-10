Chi è Myrta Merlino, moglie di Marco Tardelli? Lavoro, età, vita privata

Chi segue il gossip sa che Myrta Merlino ha occupato le prime pagine di cronaca rosa per la sua storia con Marco Tardelli.

Myrta Merlino lavoro ed età

Myrta Merlino, classe 1969 di origine partenopea è conduttrice nonché giornalista televisiva. Ha fatto parte di molti programmi tra cui Mister Euro, Mixer, Casa Rai Uno, Italia Maastricht, La storia siamo noi, occupandosi sempre della parte economica. Ha scritto anche alcuni libri economici come Gli affari nostri, La moneta, L’aria che tira.

Vita privata e curiosità

La giornalista ha conseguito la laurea in Scienze Politiche con votazione 110 e lode. Dal precedente matrimonio ha avuto tre figli: Caterina, con Domenico Arcuri, e i gemelli Pietro e Giulio.

Nel 2016 la giornalista ha intrapreso una relazione con Marco Tardelli che dura tuttora. Sono innamorati come due ragazzini, tanto che la giornalista ha dichiarato in una intervista che a volte i figlio la prendono in giro per come si comportano da coppia di adolescenti lei e Marco. Da femminista affermata ha spiegato spesso che le donne dovrebbero evitare di usare la bellezza per farsi strada nel mondo del lavoro. Sono altre le cose importanti secondo Myrta. E in fondo le sue competenze ne sono la prova più che lampante.