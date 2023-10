Chi è Natalia Titova la moglie di Massimiliano Rosolino: età, figli, lavoro

La moglie di Massimiliano Rosolino è la ballerina russa, naturalizzata italiana, Natalia Titova. Dal 2006 la coppia sta insieme da quando si sono conosciuti durante la terza edizione di Ballando con le stelle. Dalla loro storia d’amore sono ante anche due splendide bambine e cioè Sofia Nicole nata nel 2011 e Vittoria Sydney nata nel 2013. Prima di stare con lei l’oro olimpico era stato legato a Roberta Capua precisamente dal 2003 al 2005.

Natalia è nata a Mosca il 1° marzo del 1973 e ha dunque cinque anni in più del suo compagno. Ha iniziato a danzare quando aveva appena tre anni. In Italia ci arriva nel 1998 a 25 anni per iniziare a ballare con SImone Di Pasquale con il quale ebbe anche una storia d’amore. Fino al 2006 ha partecipato a numerosissime competizioni in tutto il mondo. Ha vinto inoltre l’UK Rising Star Prof arrivando seconda al Blackpool Rising Star Prof. In Italia si è fatta conoscere per essere maestra di Ballando con le stelle.

Natalia Titova, moglie di Massimiliano Rosolino

Natalia Titova non ha partecipato però solo a Ballando con le stelle in televisione anche se lì si è fatta conoscere maggiormente. Dal 2015 al 2020 è stata anche insegnante di danza latino-americana ad Amici di Maria De Filippi. Nel 2021 è stata ospite speciale de La pupa e il secchione su Italia 1, ma è stata anche conduttrice nel 2020 su Teen Tv di Dance with me. Ha pubblicato anche un libro nel 2010 dal titolo Puoi volare anche se non hai le ali.

Splendida, fisico straordinario è una donna molto simpatica e molto intelligente cosa che ha dimostrato diverse volte. Noi speriamo di vederla ancora una volta protagonista in televisione e chissà che non possa anche sognare di arrivare poi successivamente anche al cinema. La decisione da prendere sarà solo sua perché ha grandissimo talento e una tecnica speciale nel ballo.