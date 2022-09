Chi è Nicole Daza, moglie di Marcell Jacobs? Altezza, peso, tatuaggi, matrimonio, figli

Nicole Daza è una modella e influencer anche conosciuta per essere la moglie del campione olimpionico Marcell Jacobs.

Biografia

Nicole Daza è nata in Ecuador, più precisamente a Manta nel 1993. Nicole è alta 1,67cm ma non ci è dato sapere il peso. La donna ha passato quasi tutta la sua infanzia in Italia, a Novi Ligure. La modella è molto legata alla sua famiglia, in particolare alle sue sorelle, Patricia e Francesca. Di lei sappiamo che è una grande appassionata di tatuaggi, di sport e di moda, lavora infatti come fotomodella e testimonial per importanti brand e cura tantissimo l’alimentazione e il fisico.

Vita privata

Spesso al centro del gossip, la vita privata di Nicole Daza è caratterizzata dalla presenza del marito, il campione olimpico velocista Marcell Jacobs. I due si sono conosciuti nel 2018 in una famosa discoteca milanese e hanno festeggiato i due anni di matrimonio nel 2022. La coppia ha anche due figli: Anthony nato nel 2019 e Megan, nata un anno dopo. Nicole e Marcell vivono con i loro bamnini a Roma, vicino allo Stadio Olimpico.

Instagram

Da perfetta influencer, Nicole condivide la sua vita sui social, mostrando ai followers piacevoli momenti di vita quotidiana. La modella adora mostrare i suoi look su Instagram ma anche piccoli frammenti di quotidianità con la famiglia o durante il lavoro.