Chi è Nicole Moscariello, compagna di Andrea Roncato? Figli, età, lavoro

Nicole Moscariello è la seconda moglie di Andrea Roncato. Non appartiene al mondo dello spettacolo se non fosse che è la madre di una nota attrice emergente italiana.

Figli ed età di Nicole Moscariello

Nicole Moscariello ha 54 anni, nasce nel 1968 e ha una ventina di anni meno al suo attuale marito Andrea Roncato. È la madre di Giulia Elettra Gorietti, unica sua figlia, e nota attrice italiana emergente, che ha fatto proprio da cupido a Nicole ed Andrea. Ha raggiunto la fama recitando nella serie Suburra anche se in precedenza aveva avuto un ruolo anche in Tre Metri sopra il cielo. Roncato e la Moscariello sono convolati a nozze nel 2017, dopo sette anni di fidanzamento.

Lavoro e matrimonio con Roncato

Della vita professionale della Moscariello non si sa nulla. Sicuramente non appartiene almondo dello spettacolo e il suo nome è noto solo per il suo matrimonio con Roncato e per essere la madre di Giulia Elettra. Non ama nemmeno sfoggiare alcunché sui social, dove pur avendo i propri profili, ha attiva la privacy e non vanta nemmeno chissà quanti follower. Il suo matrimonio con Andrea è stata una benedizione, grazie al loro amore lui ha finalmente messo la testa a posto, cosa di cui lei va fiera.