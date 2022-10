Chi è Nicoletta Braschi, moglie di Roberto Benigni? Lavoro, incidente, figli

Non deve certo la sua notorietà al marito Roberto Benigni: parliamo di Nicoletta Braschi, nota attrice Italiana. Queste le informazioni sul suo conto.

Nicoletta Braschi, lavoro e figli

Nicoletta Braschi moglie di Roberto Benigni, dal 1991, è una nota attrice italiana. Ha ricoperto numerosi ruoli importanti nell’arco della sua carriera. Non è stata solo la protagonista indiscusso de La Vita è bella ma ha preso parte a tanti altri film tra cui Daunbailò e Il piccolo diavolo. Indimenticabile anche Johnny Stecchino, Pinocchio, Il mostro, e Ovosodo. Nonostante sposati da oltre 30 anni, Roberto e Nicoletta non hanno figli.

L’incidente nel 2012

Nel 2012 la Braschi è rimasta vittima di un terribile incidente. Un uomo alla guida della sua auto è stato accecato dal sole e ha perso il controllo alla guida e urta l’auto di Nicoletta che finisce contro un palo. Per fortuna grazie all’airbag i danni sono contenuti e seppur serie, le lesioni riportate sono interamente guarite oggi. Al di là di una piccola cicatrice in viso non ha avuto postumi.

Lo spavento è stato grande per l’attrice e il marito, che non l’ha mai mollata un secondo durante la convalescenza. La loro unione è emblematica per il cinema italiano: un amore indissolubile destinato a durare per sempre.