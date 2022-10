Chi è Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti? Spettacolo, età, figli

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti. Al suo fianco ormai da anni, cosa sappiamo sull’uomo?

Osvaldo Paterlini, età e figli

Il bello di Osvaldo Paterlini e di sua moglie Orietta è il massimo riserbo che custodiscono sulla loro vita privata. In circolo sul web non si trovano informazioni sul conto dell’uomo per cui non possiamo dire con certezza quanti anni abbia. Possiamo ipotizzare sia coetaneo della moglie, che dal suo canto è classe 1943.

Dal loro amore sono nati due figli maschi, uno nato nel 1975 e il secondo nato, nel 1980. Dopo 50 anni di matrimonio, nipoti, figli e una vita insieme, la coppia non è che super innamorata, continua a rispettarsi come sempre, come fosse il primo giorno.

Il mondo dello spettacolo

Osvaldo, che della vita televisiva e del mondo dello spettacolo non ha mai voluto saperne niente, attualmente è un manager: di sua moglie. Ha fatto per lei il consulente, il produttore, l’autista, ma stando sempre dietro le quinte. Da qualche anno soffre di una malattia agli occhi che per fortuna non gli ha tolto la vista ma che spesso gli crea disturbi. Queste sono le sole indiscrezioni sul suo conto. Nemmeno i social aiutano a capire di più sulla vita di Paterlini.