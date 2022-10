Chi è Paola Cardinale, compagna di Biagio Antonacci? Lavoro, età, figli

Paola Cardinale è la compagna del cantante Biagio Antonacci. Da quando i due stanno insieme, non hanno mai fatto scandalo. Scopriamo insieme qualcosa in più del loro amore.

Paola Cardinale, età e lavoro

Classe 1976, Paola Cardinale è più giovane del suo compagno di 13 anni. I due non sono mai coinvolti in alcun rumors, si godono il il amore e la loro privacy. Per quanto la carriera, Paola è modella e attrice. Raggiunge l’apice del suo successo quando viene chiamata in TV da Fulvio Collovati per condurre insieme su Telenord il programma Derby. Ha recitato in ruoli minori in qualche telefilm e film. Sono ormai oltre 20 anni che fa coppia fissa con Biagio.

I figli di Paola

Paola ha una figlia Benedetta, che vive con lei e Biagio, e con la quale il cantante ha davvero un rapporto unico. Dopo anni di relazione tra i due per fortuna è arrivato il fiocco anche per la coppia. Hanno avuto infatti un maschietto, Carlo, orgoglio di mamma e papà. Sebbene non amino il gossip, è stato impossibile tenere nascosta la gravidanza e la nascita, anche perché la gioia dell’arrivo di Carlo è stata davvero immensa. I due si godono il nuovo pargolo con l’amore che li unisce praticamente da sempre.