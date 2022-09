Paolo Calabresi Marconi è il marito di Alessia Marcuzzi, o almeno lo è stato fino a poco tempo fa. L’annuncio della separazione tra i due arriva proprio qualche ora fa, con lo sconcerto dei fan della presentatrice.

Paolo Calabresi Marconi, età e figli

Paolo Calabresi Marconi ha 56 anni e aveva sposato la Marcuzzi nel 2014. I due avevano deciso di unirsi con una cerimonia molto intima ed erano volati insieme a Londra. Contrariamente alla presentatrice che ha due figli, Marconi non ha avuto figli né dalla Marcuzzi né dalle sue precedenti relazioni.

Lavoro e curiosità

Di professione produttore ed imprenditore, Paolo si occupa di gestire tutta la parte tecnica legata ad un’opera televisiva. Cura insomma la parte economica, la parte concettuale e supervisiona anche le riprese e la messa in onda.

Per il resto si san ben poco della sua vita. Fino ad oggi viveva con Alessia a Roma, in una bellissima casa del quartiere Flaminio. Con loro c’erano anche i figli di lei, Tommaso 21enne, e Mia di 11 anni, avuti rispettivamente da Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti. Nonostante abbia i suoi profili social, non è attivo nella pubblicazione di contenuti, ma mantiene la massima discrezione sulla sua vita personale così come su quella lavorativa.