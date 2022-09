Chi è Paolo Carta, marito di Laura Pausini? Età, figli, violento, ex moglie

Compagno storico di Laura Pausini, Paolo Carta è un musicista e chitarrista che ha accompagnato tanti grandi della musica italiana.

Vita privata e carriera

Nato il 18 aprile del 1964, Paolo Carta è un musicista e studioso di chitarra, nonchè membro della band della compagna Laura Pausini. Nel 1989 pubblica il suo primo album dal titolo Domande, mentre nel ’97 produce un disco chiamato proprio Paolo Carta. Il Festival di Sanremo è ormai la sua seconda casa, il musicista infatti ha accompagnato diversi big sul palco dell’Ariston ed è autore del brano La forza mia cantato dall’ex concorrente di Amici, Marco Carta. Sono tantissimi gli artisti con cui ha collaborato, tra il parco dei cantanti spuntano nomi del calibro di Adriano Celentano, Alexia, Riccardo Cocciante ed Eros Ramazzotti.

Vita sentimentale

Paolo Carta è conosciuto anche per la lunga relazione con Laura Pausini, che dura da ben 17 anni. I due hanno avuto anche una figlia di nome Paola, nata a febbraio del 2017. La cantante e il chitarrista si sono conosciuti a Parigi proprio durante un concerto di lei e da quel momento non si sono più lasciati.

Ex moglie

Di recente Paolo Carta è stato protagonista di una triste vicenda per via di Alda D’Eusanio, giornalista che lo ha accusato di essere violento nei confronti della compagna. Non è la prima volta che le accuse si scagliano contro la coppia, tempo fa, infatti, anche la ex moglie Rebecca Galli si scagliò contro Laura Pausini dopo la notizia della gravidanza, accusandola di “aver preso un uomo sposato”.