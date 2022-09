Negli ultimi mesi abbiamo sentito spesso tra le notizie di gossip il nome di Patrizia Groppelli come possibile partecipante al reality GF Vip. Andata in fumo questa eventualità, la Groppelli resta ad oggi l’opinionista più ospitata da Barbara D’Urso nel suo salotto di Pomeriggio Cinque.

Chi è Patrizia Groppelli, compagna di Alessandro Sallusti

Per chi non la conoscesse, Patrizia Groppelli, attualmente opinionista, è spesso finita nelle prime pagine della cronaca rosa per i suoi turbinii sentimentali. Dopo aver visto affondare il suo matrimonio principesco con Dimitri D’Asburgo a causa dell’amica Daniela Santanchè, da qualche anno Patrizia è la compagna di un noto giornalista italiano, oggi direttore responsabile di Libero, ovvero Alessandro Sallusti.

Per quanto riguarda la sua storia d’amore con il giornalista Alessandro Sallusti, possiamo dire che è in piedi ormai da quattro anni. I due sono entrambi separati dai loro ex coniugi, e ad oggi vivono insieme.

L’ex marito di Patrizia

Dell’ex marito di Patrizia, non possiamo che ricordare la sua discendenza reale. Si tratta infatti di Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena. I due convolano a nozze nel 2003, ma dopo quasi quindici anni decidono di separarsi. Dietro la fine della storia, all’apparenza coronamento di una favola principesca, sbuca un

tradimento, da parte di Dimitri, con Daniela Santanchè, tra l’altro molto amica di Patrizia Groppelli.

Instagram e Facebook

Per rimanere aggiornati sulla vita di Patrizia Groppelli e seguirla ad ampio spettro, è possibile collegarsi sulle pagine ufficiali dei suoi social, dove l’opinionista non manca mai di documentare step by step ogni suo

movimento.