Chi è Patrizia Grosso, ex moglie di Gerry Scotti?? Anni, lavoro, marito

Patrizia Grosso è stata la moglie del simpaticissimo Gerry Scotti noto conduttore di Canale 5. Il loro matrimonio si conclude nel 2002, per volere di lei. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa sappiamo di lei

Patrizia Grosso anni e lavoro

Patrizia Grosso è nata nel 1956. Nel 1991 sposa Scotti e agli occhi di tutto il mondo dello spettacolo e dei fan sembravano una coppia indissolubile e super innamorata. Purtroppo dopo 11 anni di matrimonio la donna decide di mettere fine alla loro storia d’amore.

Per quanto concerne la sua professione di lei non si sa praticamente nulla. Ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Sappiamo solo con assoluta certezza che la Grosso non faccia parte della televisione.

Marito e figli

Dalla storia d’amore con Gerry, nasce il loro unico figlio, Edoardo Scotti con cui è molto legata nonostante la decisione di dire addio al marito. Dopo la fine del matrimonio con Scotti, la Grosso ha intrapreso una relazione con Guido Veneziani suo attuale compagno, che lavora come coordinatore editoriale per molte riviste.

Se vuoi sapere qualcosa in più su Patrizia dobbiamo deluderti: pare che ad oggi la donna non possiede un profilo social, meno che meno su Instagram. Le info riportate sono tutte quelle che attualmente si trovano in giro sul web.