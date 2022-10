Chi è Peter Shaw marito di Angela Lansbury? Morte, carrier, figli

La mitica Angela Lansbury all’età di 96 anni si è spenta. Le notizie su di lei sono tantissime, ma lo sono altrettanto quelle del secondo marito Peter Shaw. Attore inglese ecco cosa sappiamo su di lui.

Peter Shaw, figli e morte

Peter Shaw sposa nel 1949 la “signora Fletcher” ma da un brevissimo precedente matrimonio aveva avuto già un figlio, David. Con l’attrice, il cui matrimonio dura ben 53 anni fino alla sua morte avvenuta nel 2003, ha due figli: Anthony Pullen Shaw, arrivato nel 1952, e Deirdre Angela Shaw, arrivata un anno dopo, nel 1953.

La splendida carriera

Molto importante è stata la carriera di Peter, non solo come attore ma anche come agente. Inizia ad appena 16 anni a muovere i primi passi, e vantava nei film migliori in cui aveva recitato nomi di un certo spessore: si pensi ad esempio a Clive of India, Sons of the sea, One more River e Bride of Frankenstein.

All’indomani della seconda guerra mondiale viene ingaggiato nei panni dei protagonisti di altri due film, rispettivamente “Ambra” e “Re in esilio”. Nel mentre decide di fare la gavetta come agente accanto a Paul Small in un primo momento e poi all’interno della William Morris Agency. La sua bravura e la sua fama gli permisero di divenire anche un produttore de La signora in giallo.