Chi è Pierluigi Gollini? Stipendio, figli, fidanzata

Il nome di Pierluigi Gollini non è nuovo a chi segue il mondo del calcio, o del gossip, ma qualcuno lo ha notato grazie ad Emigratis. Gollini è infatti stato raggiunto da Pio e Amedeo a Londra, durante il loro programma di viaggi “a scrocco”. I tre hanno trascorso una divertente serata nella capitale inglese. Vediamo meglio allora Pierluigi Gollini chi è. Il giocatore è nato a Bologna il 18 marzo del 1995 ed è quindi del segno dei Pesci. Gioca come portiere della Fiorentina, ma è in prestito dall’Atalanta, ed è stato convocato anche nella nazionale italiana. Ha esordito con le giovanili della Spal e in Italia ha giocato anche nel Verona. All’estero ha militato nell’Aston Villa e nel Tottenham.

Pierluigi Gollini: quanto guadagna e vita privata

Lo stipendio di Pierluigi Gollini dovrebbe aggirarsi intorno agli 800 mila euro netti a stagione. Per quanto riguarda la sua vita privata, il portiere è stato legato per tre anni a Silvia Provvedi, una delle gemelle Donatella. Tra i due si era parlato anche di matrimonio e di un futuro insieme, ma per motivi di incompatibilità, si sono lasciati. Nonostante ciò, Gollini ha mostrato la sua vicinanza alle sorelle Provvedi dopo la perdita dell’amato padre Claudio.