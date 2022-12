Rachel McAdams è diventata una delle attrici canadesi più celebri, grazie ai suoi numerosi successi. Dopo aver esordito in una serie Disney, Rachel è stata candidata all’Oscar. La sua vita però, non consiste solo nei suoi film. La sua carriera cinematografica è stata accompagnata da una vita privata piena di storie d’amore, e curiosità, che hanno contribuito alla sua fama.

Biografia di Rachel McAdams

Rachel McAdams è nata il 17 novembre 1978 in Ontario, Canada e cresciuta a St. Thomas. I suoi genitori Lance (un camionista) e Sandy (un’infermiera) l’hanno sostenuta nella sua grande passione per il pattinaggio sul ghiaccio, che ha iniziato a praticare all’età di quattro anni. A 13 anni ha esordito nell’Original Children’s Theatre Company, dove ha recitato in opere di Shakespeare.

Nel corso degli anni di liceo, intendeva frequentare una facoltà universitaria in ambito culturale, ma un’insegnante di teatro l’ha convinta a laurearsi all’Università di York a Toronto. Conclusi gli studi, ha cominciato la sua carriera recitativa con la partecipazione nella serie Disney The Famous Jett Jackson (1998), seguita da un pilota per MTV. Nel corso dei decenni successivi ha partecipato a vari spettacoli teatrali e film di successo, sia al cinema che in TV. Inoltre, ha ricevuto numerosi premi per i suoi ruoli, tra cui una nomination ai Premi Oscar come miglior attrice non protagonista per “The Notebook” con Ryan Gosling.

Vita privata

Dal 2004 al 2007 McAdams ha avuto una relazione con l’attore Ryan Gosling. Nel 2005 ha rifiutato di posare nudo per la copertina della rivista Vanity Fair insieme a Scarlett Johansson e Keira Knightley.

Il designer Tom Ford ha dichiarato che McAdams era a disagio durante la sessione fotografica. Il 10 aprile 2018, Rachel ha dato alla luce il suo primo figlio, avuto con il fidanzato Jamie Linden. McAdams è una sostenitrice dei diritti umani ed è molto attiva nella lotta contro la discriminazione. Per questo motivo, Rachel ha deciso di non prendere parte a qualsiasi progetto che mettesse in mostra la sua nudità.