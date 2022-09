Chi è Riccardo Mannino, marito di Alberto Matano? Origini, età

Il giornalista e conduttore televisivo Alberto Matano è uno dei volti più amati di RaiUno. Non si sapeva praticamente nulla, se non che ha origini sono calabresi. Poi, conducendo “La Vita in Diretta”, ha fatto una svolta e ha confessato il proprio amore per Riccardo Mannino, avvocato fino ad allora perfetto sconosciuto fuori dall’ambiente forense. Ora i riflettori si sono alzati sul marito di Alberto Matano, convolato a nozze con Riccardo Mannino lo scorso 11 giugno in un resort appena fuori Roma.

Riccardo Mannino e la storia d’amore con Matano

Riccardo Mannino nasce nel 1967 a Roma, e ha 55 anni, 5 più del marito. Vive da sempre nella Capitale, città in cui si è laureato in Giurisprudenza nel 1990 all’Università La Sapienza.

Riccardo e Alberto si sono conosciuti quando entrambi erano impegnati in altre relazioni, ma è subito scattata l’attrazione. Ci hanno messo un anno a mettersi insieme. La loro storia è rimasta nascosta fino a quanto Matano ha deciso di fare outing. La notizia del matrimonio è stata rivelata dal settimanale Chi.

Per il loro matrimonio, lo chef ha preparato un menu a sorpresa per sposi e i circa 200 invitati. La celebre attrice e conduttrice televisiva Mara Venier, nonché loro cara amica, ha officiato la cerimonia. Tra gli ospiti molti volti noti l’attore Raoul Bova con la bellissima compagna, l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales; la scrittrice ed attrice Andrea Delogu; la conduttrice radiofonica Ema Stockholma, l’attore e doppiatore Claudio Santamaria e la giornalista e scrittrice Francesca Barra.