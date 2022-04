Chi è Roberto il fidanzato di Alberto Matano? Matrimonio, dove vive , età

Conduttore del programma televisivo La Vita in Diretta, ma anche giornalista ed autore televisivo, Alberto Matano è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Grazie al suo garbo ed alla sua professionalità, si è fatto strada nel cuore dei telespettatori. Di recente una nota rivista lo ha immortalato insieme al suo compagno e si vocifera ci sia aria di matrimonio. Ma scopriamo qualcosa di più sulla vita professionale e sentimentale dell’affascinante giornalista.

Alberto Matano, studi e carriera

Alberto Matano nasce a Catanzaro il 9 settembre 1972. Consegue la maturità scientifica e, successivamente, la laurea in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma. La sua carriera da giornalista inizia nel 1999, quando ottiene il tesserino da giornalista professionista alla scuola di giornalismo di Perugia. Esordisce collaborando con l’agenzia televisiva Rete News come giornalista parlamentare a Montecitorio, ma raggiunge la notorietà con il programma “Sono innocente”, di cui è autore e conduttore. Il programma, trasmesso su Rai Tre: si tratta di un documentario incentrato sulla vita di persone vittime di errori giudiziari e racconta il dramma del carcere e le esperienze di riscatto sociale dei protagonisti. Da allora Matano colleziona un successo dopo l’altro: un contratto con la Rai come giornalista, dirette ed edizioni straordinarie per il TG1, la conduzione del programma Uno Mattina Estate e della Vita In Diretta. Il giornalista vive il suo privato con riserbo, sino all’ottobre dello scorso anno, quando fa una scelta coraggiosa, quella di fare coming out in diretta tv.

Alberto Matano, vita privata

Matano decide di fare coming out a La vita in diretta. E’ una scelta ponderata, che segue lo stop del DDL Zan da parte del Senato, il disegno di legge contro l’omotransfobia. “Davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte” E così, dopo la messa in onda di un servizio dedicato ad alcuni casi di discriminazione e omofobia avvenuti in Italia, il giornalista decide di rompere il silenzio e condividere la sua esperienza personale: “Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male, perché è successo anche a me, quando ero adolescente. L’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto”

Roberto: chi è il compagno di Alberto Matano

La rivista Diva e Donna ha pubblicato alcuni scatti del giornalista che lo ritraggono insieme al suo compagno, in moto ed in un noto ristorante romano. Matano non ha mai fatto mistero di essere innamorato ed impegnato. Secondo la rivista, il compagno si chiama Roberto, ha 55 anni e fa l’avvocato. Si tratta di un rapporto importante, i due convivono da tempo ed il giornalista non esclude l’idea del matrimonio, scelta che sarebbe pronto a condividere con il suo pubblico. Per quanto riguarda i figli, invece, Matano ritiene che non sia più il momento giusto e di non avere più l’età per diventare genitore. Preferisce piuttosto godersi i suoi tre nipoti.