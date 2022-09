Chi è Rudy Londoni, ex marito di Patrizia Rossetti? Età, nuova fidanzata, lavoro, Instagram

Conosciuto per essere stato legato alla nota conduttrice Patrizia Rossetti scopriamo chi è Rudy Londoni, il cameraman accusato di tradimento dalla ex moglie.

Biografia

Classe 1962, Rudy si appassiona sin da giovanissimo al mondo dello spettacolo. Diventa cameramen e tecnico televisivo di Mediaset ma raggiunge la popolarità solo dopo le nozze con la conduttrice e speaker radiofonica Patrizia Rossetti. I due si sono conosciuti durante una televendita e sono rimasti sposati fino al 2019, anno in cui un presunto tradimento di Rudy ha posto fine alla loro storia d’amore.

La scoperta del tradimento

La nuova concorrente del Grande Fratello Vip ha riacceso i riflettori sulla vita privata della coppia. Patrizia Rossetti ha raccontato il modo in cui ha scoperto di essere stata tradita proprio da Rudy, l’uomo che amava. La donna ha dichiarato pubblicamente di averlo beccato e perdonato per ben due volte, ma alla terza non c’è più stata possibilità di ricucire: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, afferma Patrizia.

Vita privata

Non sappiamo molto sulla vita privata di Rudy Londoni se non che ad oggi i due si sono perdonati ma non hanno più contatti e non vivono più insieme. L’uomo è molto riservato sui social, non possiede Instagram ed è difficile indagare se abbia o meno una nuova compagna.