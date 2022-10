Chi è Sara Manfuso, moglie di Andrea Romano? Età, lavoro, Instagram

Sara Manfuso è sì tra le protagoniste del Grande Fratello Vip, ma è anche la moglie di un importante politico, Andrea Romano. La sua presenza nel mondo della TV non è certo recente. Di seguito vediamo quanti anni ha che lavoro fa e se è attiva sui social.

Sara Manfuso età e lavoro

Sara Manfuso è una nota opinionista e giornalista della TV. Laziale di nascita, per la precisione di Cassino, è del 1987. Si laurea in storia e filosofia, e sin da ragazza oltre a fare la modella persegue la sua passione per la società, trattandosi temi politici e sociali di forte sensibilità, come giornalista e come critica. Sara viene spesso ospitata in diverxi programmi televisivi. Il suo impegno per il sociale prosegue anche grazie alla presidenza che le è stata affidata dell’Associazione #iocosì, per la tutela di donne vittime di violenze sessuali. Sarà che all’età di 17 anni questo tema l’ha interessata in prima persona, ma non riesce a rimanere indifferente ad una realtà tanto crudele quanto esistente.

I social e il matrimonio con Andrea Romano

Da ex modella e da opinionista affermata, non può non avere un ampio seguito sui social in particolare su Instagram. Ricordiamo che Sara è la moglie del politico Andrea Romano che ha sposato nel dicembre del 2020. In precedenza era fidanzata con Alfredo D’Attorre.