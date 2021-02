Chi è Serena Cappello moglie di Mario Draghi? Età, vita privata, biografia, figli, foto, lavoro

Serena Cappello, all’anagrafe Maria Serenella Cappello, è la moglie di Mario Draghi. L’ex Presidente della BCE è ormai da giorni sotto i riflettori, dopo esser stato chiamato al Colle dal presidente del consiglio, Sergio Mattarella.

Chi è Serena Cappello, la moglie di Mario Draghi

Serena Cappello ha 73 anni ed è un’esperta di letteratura inglese, il suo nome però risulta tra i più cliccati nelle ultime ore per essere la moglie di Mario Draghi. Un matrimonio che dura da ben 48 anni, sono infatti sposati dal 1973. Non si sa molto della sua vita privata, sembrerebbe però avere origini nobili. Secondo voci, sarebbe una discendente di Bianca Cappello, la sposa del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici. La coppia, molto unita, ha due figli: Federica e Giacomo. La loro famiglia però si è allargata ulteriormente, di recente, con l’arrivo di un cucciolo di bracco inglese, già diventato parte integrante del nucleo famigliare. Nonostante, il patrimonio della famiglia Draghi si aggiri intorno a cifre da capogiro, la coppia ama condurre una vita semplice e lontana dai riflettori. In uno dei loro rari avvistamenti, i due sono stati fotografati in Umbria su una Panda tra vigne e campi di zafferano. La coppia sembra amare molto questa regione, tanto da aver deciso di acquistare una villa dove il loro secondogenito ha festeggiato il matrimonio.

Curiosità

Come già detto, la coppia non ama essere “virale”, tanto che sul web è molto difficile scorgere dettagli sulla loro vita quotidiana. Proprio per questo, nel 2015, fece molto clamore la foto di Mario Draghi, quando era ancora presidente della BCE, immortalato insieme a sua moglie, Serena Cappello, all’interno di un supermercato romano mentre facevano la spesa e si scambiavano tenerezze. Nel carrello, croccantini e scatolette, per il loro amico a quattro zampe.