Chi è Stefania Picasso, moglie di Francesco Gatti? Figli, lavoro, età

Stefania Picasso è stata la moglie di Franco Gatti, noto musicista, scomparso il 18 ottobre 2022. Cosa sappiamo di lui.

Stefania Picasso la carriera e l’età

Di Stefania Picasso sappiamo davvero poco e nulla. Nemmeno l’età, ma possiamo dedurre sarà forse coetanea di suo marito venuto a mancare qualche ora fa. Non appartiene al mondo dello spettacolo. Sappiamo che ha una laurea in Architettura ma non sappiamo se avesse avuto in passato una occupazione o se la abbia tuttora. Si tiene lontana dal gossip e dai social

I figli e il lutto del suo primogenito

Stefania è stata la compagna di vita di Franco Gatti, ex componente dei Ricchi e Poveri. Dal loro amore nascono due meravigliosi figli Alessio e Federica. Nel 2013 Stefania e Franco sono stati protagonisti di un grave lutto: il figlio Alessio a soli 22 anni è venuto a mancare per un’overdose. Una mancanza tragica ed improvvisa che ha segnato le loro vite e ha spinto Franco a non partecipare al Festival di Sanremo e a ritirarsi dalla vita dello spettacolo. La sua morte le scorse ore ha sconvolto tutti, in primis Stefania che si era legata ancora di più al marito Franco dopo la morte di Alessio. Altro vuoto incolmabile nel mondo della musica italiana.