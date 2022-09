Stefano Settepani è un producer italiano specializzato nella realizzazione di hit musicali. Egli è noto per la sua collaborazione all’interno del team di Maria De Filippi.

Stefano Settepani: cenni biografici

Per quanto riguarda la biografia di Stefano, sappiamo che nasce a Milano nel 1976. La sua vita è avvolta dalla privacy, fattore che accresce ancora di più il suo fascino. Dalle poche informazioni che trapelano in rete, sappiamo che ha già un matrimonio alle spalle, dal quale è diventato padre di due bellissime bimbe.

L’incontro con Alessandra Amoroso

La scintilla tra Stefano e Alessandra scocca proprio dietro le quinte del programma Amici di Maria De Filippi. Un sentimento passionale e forte che legherà i due professionisti della musica per ben 5 anni. Nonostante la loro storia non si sia consolidata in progetti solidi, attualmente entrambi sono legati da un rapporto di profonda stima e amicizia. Per quanto riguarda la situazione sentimentale di Stefano, non trapelano ancora notizie sulle fortunate che frequenta. Non ci resta che aspettare!

La musica tra passione e lavoro

Abbiamo accennato che Stefano è un producer musicale di tutto rispetto. I suoi impegni lavorativi si estendono anche al Fascino Group. Si tratta di una casa produttiva che si occupa dei programmi gestiti e condotti da Maria De Filippi, quindi non solo Amici ma anche Uomini e Donne, C’è posta per te.