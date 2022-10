Chi è Stella Frizzi, figlia di Fabrizio Frizzi? Età, scuola, mamma

Stella Frizzi è la figlia (ancora bambina) di Carlotta Mantovan e il compianto Fabrizio Frizzi. Orgoglio di mamma, ecco cosa si sa di lei

Stella Frizzi, età e scuola

Stella Frizzi oggi ha soli 8 anni. Va a scuola e insieme alla mamma Carlotta ha provato a superare il dolore per la perdita del papà. Quando Fabrizio muore, la piccola aveva appena 4 anni, per cui oggi quanto sa di lui è per i racconti della madre e di tutti coloro che amavano il presentatore

La mamma e le passioni di Stella

Carlotta Mantovan sta provando a ricominciare la sua vita con un nuovo compagno di cui ancora non si sa nulla. Tutto per amore di Stella che in tutto quello che fa ricorda papà Fabrizio. E’ amante della musica e degli animali, tanto che oggi fa equitazione. Spesso la Mantovan pubblica foto di lei e della piccola sul suo profilo Instagram, rendendo quanto più normale e serena possibile la vita alla figlia. Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di tutti quando è venuto a mancare nel 2018, non esisteva persona che non lo amasse, e per Carlotta rivedere tutto di lui nella piccola Stella è motivo di amore ancora più grande.