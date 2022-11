Chi è Taylor Mega? Lavoro, età, amori, curiosità, Gf Vip, Instagram

Taylor Mega è un personaggio di spicco dei social e dei reality show. Oltre a fare la modella è ormai un vero e proprio idolo dei social. Famosa soprattutto per la sua bellezza, ha una personalità unica. Ecco cosa sappiamo di lei.

Taylor Mega al GF Vip

Per chi ha avuto modo di seguire la puntata di lu edi 21 novembre 2022, Taylor Mega ha avuto un ruolo determinante in quanto ha fatto una sorpresa ad una concorrente. Stiamo parlando della sua amica Sofia Giaele De Donà. Del resto la modella muove bene i passi nei reality avendo preso parte a più di uno negli anni scorsi, tra cui proprio il Gf.

Età e lavoro

Classe 1993, il suo nome vero è Elisia Todesco. Nata ad Udine, Taylor ha subito sfruttato a suo vantaggio i social ma soprattutto la sua bellezza. Ricordiamo che le prime indiscrezioni sul suo conto sono emerse nel 2018 quando sulle sulle di gossip hanno parlato di una sua possibile relazione con Flavio Briatore. Da quella piccola chicca di pettegolezzo, la sua carriera nel mondo televisivo è chiaramente decollata. Ha partecipato infatti, come avuto modo già di precisare, a molti reality, tra cui l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

Volendo invece parlare della carriera vera e propria della Mega, ricordiamo che ormai è una vera 4 propria imprenditrice. Ha messo in piedi infatti un suo brand, e creato delle collezioni (si pensi ad esempio al brand di bikini Mega Swim). Tempi fa ha avuto un ruolo determinante per il calendario For Man, per il quale ha posato come contributo ad una campagna contro la violenza sulle donne. Negli anni scorsi è stata anche protagonista sul red carpet al Festival di Venezia.

Gli amori di Taylor

Taylor Mega è spesso protagonista di relazioni amorose. Nel 2019 ha avuto una storia con Tony Effe (rapper che si esibisce con il suo gruppo Dark Polo Gang). Dopo appena due mesi di relazione i due hanno annunciato la rottura, attraverso le pagine social (le stesse pagine con le quali avevano comunicato ai fan la loro love story). Nello stesso anno è stata pizzicata dai paparazzi mentre baciava una ex corteggiatrice di U&D, ovvero Giorgia Caldarulo.

Qualche curiosità sul suo conto

Qualche curiosità sul conto di Taylor Mega? Per il suo nome d’arte ha tratto ispirazione dal profilo social MySpace che gestiva da quindicenne. È una tifosa accanita della Juventus ed è solita frequentare la palestra e seguire una rigida dieta. Tuttavia preferisce non avere un suo personal trainer. Ama molto ispirarsi a tre donne iconiche quali Frida Kahlo, Marilyn Monroe e Mata Hari. Quando ha partecipato nel 2019 all’Isola dei Famosi è stata la prima naufraga ad essere eliminata dal gioco.

Il profilo Instagram

Oltre ad essere modella ed imprenditrice, la Mega è anche una nota influencer. Ha raccontato durante un’intervista che dai social ricava un guadagno di circa 8 mila euro per ogni post pubblicato su Instagram. Non a casa conta quasi tre milioni di seguaci digitali: si tratta di un numero a dir poco corposo. Pubblica di tutto e di più sul suo profilo.